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Премьера фильма «Скорина» на СТВ 10 ноября в 20:15

10.11.2017 - 10:41

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Наш телеканал 10 ноября покажет игровой фильм, посвященный Франциску Скорине. Короткометражная лента повествует об одном дне из жизни легендарного просветителя. А также открывает первопечатника с весьма неожиданной стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ стал продюсерским центром при  создании фильма. К слову, это уже второй масштабный проект на нашем канале, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Франциск Скорина известен не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь:
Это очень важная личность для Чехии. Потому что легко служить послу в государстве, где совместные герои истории. Это лицо, про которое мы должны совместно стараться найти некие источники из истории, чтобы всю картину сложить.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Франциска Скорину мы знаем как белорусского деятеля, первого книгопечатника, благодаря которому в Беларуси появились книги на белорусском языке. Это личность, благодаря которой во многом Беларусь заявила о себе в мире.

Накануне состоялась премьерный закрытый показ фильма. В зале собрались члены съемочной группы, журналисты и гости. А вот в фойе приготовили сюрприз – копию знаменитого печатного станка Гутенберга XVI века.

Итак, фильм «Скорина» смотрите на СТВ сегодня в 20:15.

Премьера фильма «Скорина» на СТВ 10 ноября в 20:15

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