Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Первая серия нового сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась 16 июля, поставила сразу несколько рекордов.

Премьерный эпизод посмотрело рекордное для платных каналов 16,1 миллионов человек, причем 10,1 миллионов – в прямой трансляции. Наплыв зрителей был так велик, что в США и некоторых странах Латинской Америки онлайн-сервис НВО упал от перегрузки.

Фото: imdb.com

Также серия поставила рекорд по упоминаниям в Twitter – за время трансляции пользователи микро-блога успели написать более 2,4 миллиона твитов. В мировые топы были выведены хэштеги «Зима», «Зима близко», «Начнем?», Север помнит», «оставьте одного волка живым, и овцы никогда не будут в безопасности».

Огромный резонанс вызвало появление в первом эпизоде нового сезона британского певца Эда Ширана. Его небольшая роль поющего солдата повлекла бурную ответную реакцию и подверглась острой критике. Наплыв недоброжелателей вынудил певца удалить свой аккаунт в Twitter, на который подписано более 19 миллионов человек.

Эд Ширан в «Игре престолов». Фото: TheHR

Ранее сообщалось, что в седьмом сезоне «Игры престолов» будет всего семь эпизодов. Восьмой сезон сериала должен стать заключительным.