Президент Беларуси: «Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве»
Новости Беларуси. Желающих подорвать белорусское государство изнутри не становится меньше. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая 13 марта с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава ведомства рассказал о криминогенной обстановке в стране: в 2019 году число противоправных действий сократилось, уменьшилось и число повторных преступлений.
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Обсуждали на встрече и вопросы реформирования милиции. В частности, в системе постепенно отходят от статистической оценки работы сотрудников, обсуждаются механизмы повышения престижа службы участковых. Но проблемы всё ещё есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции. Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества, от земли. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве, несмотря ни на какие политические кампании – мы их проходили, пройдем и переживем эту, это не проблема.
Нам надо смотреть подальше – чтобы у нас было стабильное общество при всех этих дрязгах с вирусами, мировая экономика. Это всё оказывает влияние на людей. Поэтому нам надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации.
Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе.
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Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел. Юрий Караев доложил главе государства о сокращении количества преступлений и их рецидивов. Наметились перемены и в подходах к службе. В частности, здесь постепенно отходят от палочно-галочной системы, обсуждаются механизмы повышения престижа участковых. Новое отношение и к профилактике.
Еще один блок вопросов коснулся темы коронавируса. Как отметил Александр Лукашенко, причин для паники в Беларуси нет, но и расслабляться нельзя. Нужно рассказывать людям, как сохранить здоровье. И лучший способ для этого – внимательное отношение к своему самочувствию и ответственность перед окружающими.
Юлия Бешанова продолжит.
Юрию Караеву, молодому министру со свежим взглядом на систему, есть о чем доложить главе государства. В 2019 году удалось снизить уровень преступности, сократилось число рецидивов, белорусы стали меньше гибнуть и получать травмы в криминальных историях. Но проблемы в ведомстве, конечно, все еще есть.
Назначая Караева на эту должность летом 2019 года, Александр Лукашенко четко обозначил круг задач – обеспечить безопасность белорусов и «встряхнуть» милицию в плане дисциплины. Время держать ответ.
Александр Лукашенко: милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе
Милицейское ведомство сейчас в стадии даже не реформ, скорее форматирования. Одно из новшеств – уход от «палочной» системы, когда работу оценивают по количеству раскрытых преступлений или выписанных штрафов. Угол зрения смещают на людей – защитить, обезопасить, задержать преступников. Еще из глобального – повышение престижа работы участкового.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Министерство внутренних дел принимает меры к тому, чтобы служба участковых стала еще престижнее. Уже сделано много шагов в этом плане и с материальной, и с финансовой точки зрения. Мы повысили надбавку участковым за счет вакантного фонда всех служб. Создали таким образом условия, чтобы люди хотели идти в участковые (самую тяжелую работу) и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу.
И уже есть первые результаты. Основное – профилактика преступлений, более плотная работа участкового с меньшим количеством населения. Повторяю, не увеличивая численность того или иного органа внутренних дел или министерства в целом. Изменение соотношения.
Говорили на встрече и о том, как МВД может помочь белорусам в ситуации с распространением коронавируса. Президент уверен: и в этом случае без милиции никуда. Помочь, подсказать, оказать содействие. Особенно тем, кто попадает в группу риска: вернувшиеся из-за границы, пожилые и люди с пониженным иммунитетом.
Александр Лукашенко: ни в коем случае расслабляться нельзя. Но не надо никого хватать
Караев подтверждает – тоже держит руку на пульсе. Но здесь главное не перегнуть, действовать аккуратно и в рамках необходимости.
Юрий Караев:
Мне тоже докладывают про каждый случай, где медики тревогу обозначают. Там подключается милиция. И места, где наших граждан контролируют, там рядом есть наряды милиции, которые за охраной общественного порядка смотрят.
Александр Лукашенко:
Правильно. И милицию тоже надо поберечь: респираторы, маски, защитная одежда и так далее. Если это нужно. Без всяких там, знаете, излишних телодвижений. Потому что всегда будет порождать панику, а паника – это беда. Поэтому мы ничего не скрываем, чтобы не было этой паники. Но предупреждаем людей: будьте аккуратными.
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Ситуация в стране полностью контролируемая. Все необходимые меры приняли вовремя.
Власть и чиновники работают слажено, больницы готовы, необходимыми препаратами и медсредствами обеспечены. Конечно, расслабляться не стоит, но и поводов для паники нет.
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Одним словом, ситуация остается под жестким контролем, предпринимаются абсолютно все меры, чтобы не допустить распространения вируса. Но тут многое зависит и от каждого из нас: элементарная гигиена, личный контроль и забота о близких.
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