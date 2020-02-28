Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. Темы, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля обсуждают на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял и Александр Лукашенко.
Президент сделал ряд важных заявлений. Так, глава государства потребовал «выжигать каленым железом» факты несвоевременной выплаты заработной платы (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы останемся работать в таком же составе, мы в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!
Поэтому мы подойдем к решению этого вопроса, нам будет проще. Уже опыт есть России. Я с Владимиром Путиным много на эту тему разговаривал, очень много, на нашем уровне. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее.
С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения, с учетом наших возможностей. Лучшую – это не значит, что всех завалим большими пенсиями. С учетом наших возможностей. Но это будет справедливая и хорошая система. Подчеркну: защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.
«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?
Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие. В Минске начал работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, это одно из ключевых событий не только для самого движения, но и для всей страны.
Ведь речь идет о самой массовой общественной организации – она объединяет в своих рядах свыше 4 млн человек. Своим опытом поделятся и представители профессиональных союзов из России, Латвии, Египта, Турции и Португалии.
Сегодня Федерация профсоюзов проводит масштабную работу по защите трудовых прав и гарантий работников. За последние несколько лет профсоюзы выявили свыше 200 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть удалось устранить.
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Мы говорим о том, что будем усиливать работу технической инспекции. Мы говорим о том, что надо следить за исполнением действующего законодательства, которое было принято, мы имеем в виду Трудовой кодекс. О том, что с нами начали согласовывать, мы принимаем участие в разработке многих законопроектов, которые важны для страны.
Большая группа вопросов – пенсионная реформа – не в плане повышения возраста, а как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки», чтобы перейти на накопительную систему пенсии. Это тоже глобальный вопрос. Все это прописано в наших основных документах, в программе, которую мы будем исполнять в ближайшее время – 5 лет.
Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала
Большой форум объединяет более полутысячи делегатов со всей страны. Это опытные и заслуженные люди. Среди участников есть и работающая молодежь, за которой будущее профсоюзного движения.
Итогом масштабного съезда станет принятие новой программы Федерации на ближайшие 5 лет. Ожидается, что участие в форуме 28 февраля примет и глава государства.