Президент Беларуси об урожае: 9,5 млн тонн зерна – минимум, который должны взять в этом году
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 миллионов тонн.
Об этом Президент Беларуси заявил 27 июля во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы говорим о том, что мы 8 миллионов тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 миллиона тонн – зерна кукурузы. В общем, 9,5 миллионов тонн зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять.
Президент обратил внимание и на оплату труда сельчан.
Александр Лукашенко:
Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно.
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«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе
Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас у аграриев напряженная пора. Дорога каждая минута. Чествовали триумфаторов хлебной нивы прямо в поле.
К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая».
30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами
Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.
Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Хороший урожай. Работаем. Погода позволяет работать. От урожая все зависит. Зашел, первый бункер набрал. И хочется все больше и больше набирать, чтобы без поломок машина шла.
Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Конечно, приятно, что, во-первых, цели достигнуты. Во-вторых, приятно, что поддержка есть. Я чувствую гордость, что мы убираем хлеб.
Сельхозпредприятие «Кухчицы» входит в пятерку лучших в области. Средняя урожайность здесь – 70 центнеров с гектара. В целом же столичный регион один из лидеров по вкладу в общий каравай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.