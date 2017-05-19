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Президент Беларуси поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами

19.05.2017 - 16:23

Новости Беларуси. Президент поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами. 19 мая об этом шла речь на встрече главы государства с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

Предлагается создать рабочую группу по мониторингу цен на наиболее значимые группы товаров. С тем, чтобы сравнивать цифры официальной статистики с реальными ценниками в магазинах. О результатах такой работы Федерация профсоюзов планирует информировать правительство, чтобы при фактах нарушений в ценообразовании принимались оперативные меры по их устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я слышал, что вы хотите организовать такой народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, и цены не очень растут, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она? Кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценообразованием народным контролем. Даже не ценообразованием, а контролем за ценами непосредственно в торговых организациях. Там, где люди покупают этот товар. Занятость? Профсоюзы всегда этим занимались. И я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Отступать некуда. Вы это понимаете не хуже, чем я. Поскольку сталкиваетесь каждый день с людьми, которым мы хотим уровень заработной платы поднять. Поэтому эти вопросы держите в поле зрения.

В центре внимания были и вопросы совершенствования оплаты труда. Федерация предлагает ряду предприятий учитывать при ее начислении такие факторы, как, например, «сезонность». Па данным Михаила Орды, в некоторых случаях их игнорирование искусственно сдерживает рост зарплат.

Кроме того обсуждались проблемы при учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии. В частности речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Речь шла о тех людях, которые сегодня ухаживают за инвалидами. Это сегодня многодетные семьи. И если мы говорим, что семьи, которые имеют трое детей, за каждого ребенка три года стаж сегодня начисляется, то у семей, где четверо детей, на четвертого ребенка стаж не начисляется. Мы считаем, что это упущение. И Президент нас в этом полностью поддержал. Поскольку сегодня практически подготовлен проект указа Президента и он будет внесен на рассмотрение главы государства.

Федерация профсоюзов Беларуси также предложила объявить предстоящий 2018 год Годом человека труда с целью способствовать повышению престижа рабочих специальностей.

Президент Беларуси поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами

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