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Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»

20.04.2019 - 22:29

Новости Беларуси. Католики Беларуси готовятся встретить один из важнейших христианских праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 апреля у верующих Великая суббота. С праздником соотечественников поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе.

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