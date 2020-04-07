Президент Беларуси: экономика и жизнь людей – вопрос номер один
Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один на ближайшую перспективу. Об этом Президент заявил 7 апреля на совещании, где обсуждались поставки нефти в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не дай бог кто-то брякнет, что он может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение – уж пеняйте сами на себя. А еще хуже, если мне Анфимов доложит, что залили в бочку, а она в трех местах протекает. Мы это не скрываем: сегодня нефть дешевая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас по итогам совещания мы должны четко понимать.
Еще 6 апреля в «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям. Новополоцк и Мозырь должны получить в апреле 2 млн тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.
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Александр Лукашенко: экономика и жизнь людей – вопрос номер один
Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме
Новости Беларуси. В «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцк и Мозырь в апреле должны получить 2 миллиона тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
У нас ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам нефти в апреле трубопроводным транспортом из Российской Федерации. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Фактически заводы поднимают свои производственные перерабатывающие мощности. Как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объеме.
Также в этом месяце «Белнефтехим» ожидает очередную партию нефти азербайджанской компании Socar в объеме 85 тысяч тонн.
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Президент Беларуси: сегодня нефть дешёвая, надо купить её, произвести нефтепродукты и создать определённый запас