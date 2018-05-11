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Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан

11.05.2018 - 10:38

Новости Беларуси. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо участия в нем запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета.

Из Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан. Он продлится до 16 мая. Пройдут переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Ожидается, что главы государств примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Душанбе. Здесь также состоится двусторонний бизнес-форум, для участия в котором приглашены и представители деловых кругов Афганистана.

Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан

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