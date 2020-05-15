Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещает северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель – оценить, насколько эффективно работают интеграционные объединения АПК. В одно из таких, при этом не самое передовое, и приехал глава государства: предприятие «Рудаково», которое специализируется на производстве овощей и выращивании крупного рогатого скота. Дела здесь шли неважно, выход увидели в объединении. Два года назад предприятие вошло в состав крупнейшего производителя молока.
«Будет результат – будут деньги». Александр Лукашенко отметил позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области
Президент позитивно оценил результаты совместной работы, посещая одну из ферм. Очевидно, что решение спасать убыточные предприятия таким образом приносит хороший результат. И по такому пути АПК Витебской области будет идти дальше. При необходимости опыт будут перенимать и другие регионы. Государство окажет поддержку, но только тем, кто готов работать на результат. Это главное требование Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет результат – будут деньги. Пойми меня: я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. Если будет какое-то движение, результат, мы вам поможем. И так помогли, но будем еще помогать, это без всяких вопросов.
И вот семь этих зон, которые мы создали… Он гвалтом кричал, чтобы я сюда не ехал: я вам покажу там! Мне не надо показывать, я хочу посмотреть, как вы начинаете разворачиваться по этим семи зонам Витебской области.
Наверное, нащупали земную форму, интеграционную эту структуру. Благодаря всем вам нащупали это. Мое дело уже было проревизировать и сказать да или нет. Но я вижу, что это земное. От земли идут корма, молоко, мясо, идет тебе на переработку. Ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко и мясо. Это нормально. И так за пять лет мы можем Витебскую область возродить. Надо от жизни идти.
- Александр Григорьевич, уже руководители структур почувствовали это, уже они технически окрепли. Они уже сегодня все просят землю. И уже мы делим в отдельных районах те хозяйства, которые даже не входят территориально земли в структуру, мы уже поделили. И они сегодня пашут и сеют.
С состоянием дел в АПК области глава государства начал знакомство с воздуха. В целом Президент отметил, что хоть и есть нюансы, но поля выглядят намного лучше, чем раньше. Есть все шансы получить хороший урожай – если, конечно, будут соблюдать технологии. За этим особый контроль.
Разговор о ходе весенне-полевых работ продолжили во время совещания. Там же говорили не только о видах на урожай и производстве продукции, но и способах ее выгодно продать, а значит, заработать.
Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства Витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещает северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить
Важно, чтобы в плюсе оказывались все звенья интеграционной цепи, потому, учитывая опыт прошлых лет, категорически нельзя бросать все силы на развитие только головных предприятий.
Ход такой модернизации глава государства обещал контролировать лично: приезжать, как сегодня, в небольшие подразделения объединений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще нюанс. Это наша ошибка из прошлого. Думаю, в Витебской области ее не допустят (да мы и не позволим это сделать). Что мы будем развивать головные предприятия – молокозаводы, мясокомбинаты – в ущерб крестьянам, которые производят это молоко и мясо. Этого быть не должно.
Не дай бог вы не выполните те обещания, которые вы давали мне в прошлом году. Ваше счастье будет, если не я буду Президентом в то время.
Для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью этой. Не надо думать, что у нас только в Витебской области такие положение. И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры или убыточные хозяйства как сырьевую зону «пристегивать» к каким-то мясоперерабатывающим или молокоперерабатывающим предприятиям.
Хотелось бы, чтобы вы не закостенели и не ждали результата в Витебской области и не переносили этот опыт на другие области. Реализуем это, победим, будет толк.
На особом контроле реализация продукции. Рынки всегда найдутся, но нужно уметь продавать за хорошие деньги. Для этого качество должно быть соответствующим. Над этим предстоит поработать. Наш Президент отметил, что в нынешней ситуации в мире люди переоценивают подходы к жизни и работе, начинают больше ценить землю и ее потенциал. Это заметно.
Разговор о ходе весенне-полевых работ продолжили во время совещания. Там же говорили не только о видах на урожай и производстве продукции, но и способах ее выгодно продать, а значит, заработать.