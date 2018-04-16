﻿ Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки – СМИ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки – СМИ

16.04.2018 - 20:45

Новости России. В понедельник, 16 апреля, в ряде российских изданий появилась информация о том, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки на верхнем этаже здания.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Коммерсантъ», «замыкание могло быть вызвано протечкой в крыше. Снег, который не убирали с крыши здания, начал таять, а вода капала на провода. Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, на которые затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика».

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ

Эксперты пришли к выводу, что датчики оповещения о пожаре сработали «впустую». Выяснилось, что система тревоги запускалась в здании вручную, и ответственный за нее сотрудник не включил ее.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово

Источник «Ъ» сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали. 

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

РБК. Пять вопросов о пожаре в «Зимней вишне»
«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово
«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию». Неделя со дня пожара в ТЦ в Кемерово
Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ
Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая
Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку
Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку
Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора
Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора
О недостатках системы противопожарной безопасности владелицу ТЦ «Зимняя вишня» предупреждали неоднократно
О недостатках системы противопожарной безопасности владелицу ТЦ «Зимняя вишня» предупреждали неоднократно
Задержана гендиректор компании, которой принадлежала «Зимняя вишня»
Все новости по теме Пожар в торговом центре в Кемерово
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru