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Приз за честную игру. Дарья Домрачева получила награду Международного союза биатлонистов

10.05.2018 - 17:26

Биатлонистка Дарья Домрачева получила награду Международного союза биатлонистов.

Спортсменка была удостоена приза за спортивное благородство. Четырехкратная олимпийская чемпионка победила в голосовании среди спортсменов, участвовавших на этапах Кубка мира.

Напомним, что на этапе в Антхольце белорусская биатлонистка наступила на палку соперницы – Доротеи Вирер. В итоге итальянка ехала до финиша с одной палкой, а Дарья не стала обгонять Вирер, что позволило ей занять второе место. Домрачева финишировала третьей.

Фото: twitter.com/IBU_WC

Поступок биатлонистки оценили не только болельщики, но и коллеги.

«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены» (читать далее).

На втором месте биатлонист из Норвегии – Йоханнес Бё.

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В начале мая золотой олимпийский квартет – Домрачева, Кривко, Алимбекова и Скардино – посетил конкурс «Мисс Беларусь». Как это было – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/dadofun

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