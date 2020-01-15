«Продвижение дальше невозможно». Почему прервали десятый этап «Дакар-2020»
Новости Беларуси. День, когда остановили «Дакар». 15 января, на десятом этапе, на какое-то время прервали гонку из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Аравийской пустыне сильный ветер. Организаторы даже не смогли поднять в воздух вертолеты.
Григорий Пацкевич, технический директор «МАЗ-Спортавто»:
Поступило сообщение от дирекции гонки, что этап остановлен на 242-м километре. Это связано с плохими погодными условиями. Поднялся сильный ветер, и продвижение дальше невозможно. Весь пелетон спортивных автомобилей отправится на марафонский бивуак по асфальту.
Результаты в этот день не обнуляли, их зафиксировали на полпути. К тому моменту экипаж Вязовича потерял более получаса ко времени победителя, но сохранил за собой в общем зачете третью позицию.
Предпоследний заезд вернет гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток в 379 километров.
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 из 12 этапов уже позади. Сегодняшняя гонка обещала быть очень непростой. Постарались организаторы, которые придумали интересную навигацию. Да и ландшафт обещал сюрпризы, спецучасток на сегодняшнем заезде – один из самых протяженных на нынешнем «Дакаре». Но коррективы в проведение гонки внесла погода.
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Экипажи провели в пути более 2-х часов. После чего из-за сильного ветра, который разгулялся в песках Аравийской пустыни, заезд пришлось прервать. По итогам этого усеченного этапа весь подиум достался россиянам Шибалову, Сотникову и Николаеву.
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К сожалению, экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» на трассе не блистали. Алексей Вишневский стал 11-м, Александр Василевский – 17-й, а Сергей Вязович оказался лишь 19-м. Между тем капотный МАЗ Вязовича сумел сохранить третью позицию в общем зачете.