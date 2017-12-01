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Проведение исследований в космосе и создание системы мониторинга растительного и животного мира: какие задачи стоят перед НАН Беларуси

01.12.2017 - 10:07

Новости Беларуси. Эффективность и качество исследовательской деятельности белорусских ученых будут стимулировать нововведениями. В верхней палате рассмотрели проект изменений и дополнений в «Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ имеет серьезные прогрессивные черты. Впервые патентообладателя от нарушения его прав будет защищать внушительная денежная компенсация. Появятся и новые механизмы, которые значительно упростят систему получения патентов.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Размер компенсации будет соответствовать от одной базовой величины до 50 тысяч базовых величин. Эта норма вводится впервые, и она направлена в первую очередь на защиту интересов патентообладателя. В законопроекте предлагаются также изменения касающиеся увеличения действия патентов на промышленные образцы от 8 до 10 лет.

На заседании также определили новый перечень задач для Национальной академии наук. Среди них, например, освоение и проведение научных исследований в космосе и создание современной системы мониторинга растительного и животного мира.

Проведение исследований в космосе и создание системы мониторинга растительного и животного мира: какие задачи стоят перед НАН Беларуси

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