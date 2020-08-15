«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. В понедельник, 17 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
А во вторник погоду сделает поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе.
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:
Сейчас в атмосфере господствует область повышенного атмосферного давления. Она до минимума понизила вероятность выпадения дождей, которые так необходимы нашей республике. Не изменится ситуация и в выходные – все та же область повышенного атмосферного давления и без осадков.
В понедельник рассчитываем, что атмосферное давление начнет падать, местами по стране пройдут кратковременные дожди. С середины рабочей недели рассчитываем, что через территорию нашей республики будет смещаться атмосферный фронт, который проявит себя на большей части страны кратковременными грозовыми дождями. В разгар дня столбики термометров поднимутся до +20 – +27 градусов, а по югу воздух будет прогреваться до +28 - +30.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
17 августа почитают память преподобной Евдокии, рассказали в программе «Плюс-минус». По этому дню судили о предстоящем ноябре. Если за окном ясно, последний месяц осени выдастся погожим, а если дождливо – быть ему серым и туманным.
19 августа – Преображение Господне. В старину заметили: со Спаса «погода преображается». Если день был сухим, то и осень сухая будет, а если ясный, то следует готовиться к суровой зиме.
20 августа почитается память преподобного Пимена Печерского. С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы.
В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.