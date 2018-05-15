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Психолог: «Стресс перед экзаменом не всегда имеет отрицательные последствия. Равнодушие – это тоже плохо»

15.05.2018 - 21:45

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Нервные дни наступают для многих родителей и детей. В том числе, для меня – дочь оканчивает 4-ый класс. Поэтому подскажите, как лучше подготовить ребёнка и самого родителя к этому важному этапу. Нужно сконцентрироваться и учиться сильнее или, наоборот, расслабиться?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Вопрос очень интересный. Вообще, что такое стресс перед экзаменом? Он не всегда имеет отрицательные последствия. Равнодушие – это также очень плохо.

Стресс может мобилизовать.

Но здесь нужно очень индивидуально подойти к ребёнку. Есть дети очень чувствительные, очень ранимые. И не только этим детям, но и, в целом, всем детям, сдающим экзамен, необходимо обеспечить психологический микроклимат положительный и психологическую поддержку со стороны родителей. Это – самое важное.  

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