Рачков: «Если визит Болтона, на мой взгляд, больше был о геополитике, то визит Помпео – это больше о реальной дипломатии»
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
З аднаго боку – абмен пасламі, і з другога боку – мы чулі, чуем і будзем чуць, што адной з такіх фундаментальных праблем, якую пастаянна агучвае амерыканскі бок – гэта правы чалавека ў Беларусі, стан з правамі чалавека. І гэта прагучала і на брыфінге, што тут ёсць, над чым працаваць, прычым і міністр замежных спраў Беларусі казаў, што ў Беларусі… Але разам з тым быў вельмі важны істотны момант – тое, што амерыканцы ў гэты раз адзначалі пазітыўныную дынаміку, з іх пункту гледжання ў гэтым пытанні. Як мы бачым гэтую праблему, калі мы кажам пра нейкія прынцыповыя моманты? Як мы збіраемся тут выбудоўваць?
Олег Гайдукевич: «До сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно»
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Диалог по правам человека всегда был на повестке дня, на столе, как говорят дипломаты. Но я бы хотел обратить внимание, что сейчас, придавая значение этой тематике, всё-таки, во главу угла положены другие темы. Темы сохранения суверенитета, независимости Республики Беларусь, развитие экономических отношений и экономического сотрудничества. Хочу напомнить, что предыдущие годы, несмотря на то, что у нас были достаточно порой непростые отношения, но Президент отметил и фактически предложил перевернуть эту страницу в двусторонних отношениях. И по реакции госсекретаря можно сделать вывод, что американская сторона готова двигаться вперёд и продолжать ориентироваться на позитивной повестке дня.
Мы очень активно и долгое время сотрудничаем в области нераспространения оружия массового уничтожения. Американская сторона оказывала содействие Беларуси в установке определённого оборудования для предотвращения попадания ядерных материалов как на нашу территорию, так и в Европу через наши границы. Мы активно сотрудничали и сотрудничаем в обеспечении безопасности исследовательских ядерных объектов Республики Беларусь. Это глобальная проблема – проблема безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения. И здесь у нас очень серьёзные наработки и очень много позитива.
Хочу напомнить интересный факт: когда администрация президента приняла решение о частичном или значительном выводе своих войск и войск коалиции из Афганистана, и Пакистан не согласился дать «зелёную улицу» для использования своей территории, то был задействован так называемый северный маршрут, который проходил также через территорию Республики Беларусь. И здесь Беларусь оказала значительное содействие американской стороне в выводе техники, оборудования из Афганистана. То если это вопросы национальной безопасности, это вопросы глобальной безопасности. А что касается послов и того заявления, которое сделал господин Помпео, конечно же, если визит Болтона, на мой взгляд, больше был о геополитике, то визит Помпео – это больше о реальной дипломатии, об углублении дипломатических отношений, о расширении и развитии сотрудничества по разноплановым направлениям. Поэтому, конечно же, возвращение послов, назначение послов – это ещё раз свидетельство того, что белорусско-американские отношения возвращаются на трек конструктивности и нормализации.
Олег Гайдукевич: «До сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно»
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».
Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Адна із самых гучных заяў гэтага візіта, што Беларусь і Злучаныя Штаты, кожная краіна вяртаюць у другую краіну сваіх паслоў. У сувязі з гэтым, вы ведаеце, бурна пачало абмяркоўвацца ў Інтэрнэце, хто прыедзе сюды, хто паедзе ад нас у Злучаныя Штаты. Як вам бачыцца гэтая праблема?
Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Безусловно, это важный визит. И надо напомнить то, как складывались эти отношения с Соединёнными Штатами Америки у Беларуси – достаточно непросто. При этом, не по нашей вине.
Мы никогда не предавали свою внешнюю политику. Мы всегда проводили её последовательно и очень честно по отношению ко всем своим партнёрам. Надо напомнить о том, что до сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно, которые никаких оснований не имеют. Да, они чисто символические, может быть.
Игорь Марзалюк:
Я прашу прабачэння, Майк Пампеа казаў, што гэта першы крок дзеля таго, каб зняць санкцыі.
Олег Гайдукевич:
Да, но чем важен этот визит, в принципе? Тем, что диалог – это всегда очень важно. Мы прекрасно знаем, что зачастую, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, судят о Беларуси из публикаций в Интернете, из каких-то слухов, рассказов, в том числе, и наших недоброжелателей. И Президент Беларуси подчеркнул: во-первых, вы увидите всё сами, во-вторых, из первых уст, от Президента Беларуси услышите ту ситуацию, как мы её видим. Во-вторых, на мой взгляд, растёт роль Беларуси, вообще, не только в регионе, а в мире, как страны, которая доказала, что в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику, во-вторых, играет всё большую роль в регионе, как донор безопасности. Мы это всегда подчёркиваем, и это видят.
И третий момент, на мой взгляд, этого визита, что у нас есть конкретная дорожная прагматичная карта в интересах Беларуси, как выстраивать отношения с США. Первый шаг, о котором мы говорим, – это возвращение дипломатических отношений на тот уровень, который должен быть между любыми странами, и особенно – с Беларусью. Мы видим заинтересованность в этом, в том числе Соединенных Штатов.
Но я один момент хочу отметить: в том числе и критика, которая иногда абсолютно несправедливо звучит в Интернете в отношении этого визита. Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать, исключительно исходя из своих национальных интересов. И, на мой взгляд, эта фраза ключевая, в том числе и в отношении этого важного визита госсекретаря. Но при этом мы должны понимать, что отношения строиться просто не будут. Мы не отступим от своих принципов, которые у нас есть, мы никогда не позволим, чтобы судьбу нашей страны решали где-то за рубежом. Люди только будут решать!