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«Раз в полгода мы его забираем в химчистку»: как стирают главный флаг Беларуси

10.05.2018 - 20:40

Новости Беларуси. Спускать флаг, чтобы подремонтировать, говорят, приходится редко. Раз в полгода, рассказали в программе «Специальный репортаж». Ткань для большого знамени подбирали специально: она быстро сохнет, лёгкая и на 70-метровой высоте хорошо развевается.

Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Основные работы по содержанию Площади флага мы производим в ночное время.

Ещё есть стирка флага.

То есть, мы его забираем в химчистку и он стирается. Как часто? Ну, где-то раз в полгода.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

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