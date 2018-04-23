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Размер мусорного пятна в Тихом океане уже в восемь раз больше площади Беларуси

23.04.2018 - 15:26

Размер большого тихоокеанского мусорного пятна почти в восемь раз превысил площадь Беларуси. По данным исследований, проведенных за последние несколько лет, его размер достиг 1 миллиона 600 тысяч квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около половины всех этих отходов составляют рыболовные снасти. Еще порядка 20 % – обломки того, что разрушил цунами в Японии в 2011 году.

Напомним, этот огромный плавучий остров мусора впервые был обнаружен в 1997 году. Сейчас голландская общественная организация тестирует инновационную систему по сбору пластика. Если испытания пройдут успешно, уже в августе 2018 года специалисты смогут приступить к ликвидации тихоокеанского мусорного пятна.

Размер мусорного пятна в Тихом океане уже в восемь раз больше площади Беларуси

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