﻿ Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны

10.05.2018 - 21:54

Когда розы ещё только еще только набираются сил для цветения, пышными шапками цветов покрывается розовое дерево – или рододендрон.

Роскошный конкурент прихотливых роз зацветает в конце весны – начале лета. Китай, Япония, Европа и Америка – рододенрон распространён везде, но предпочитает умеренный климат.

В Беларуси в дикой природе встречается рододендрон желтый.

Увидеть его можно в Лельчицком и Житковичском районах. То, что рододендрон так редок в наших садах – это вопиющая несправедливость. Ведь эти кустарники даже более неприхотливые, чем большинство любимцев садоводов.

Они редко болеют и редко повреждаются вредителями.

А при правильном уходе обильно и регулярно цветут.

Понравился роскошный куст – имеет смысл посадить его прямо сейчас.

С апреля до середины мая – оптимальное время для посадки этого кустарника.

Единственное, о чем важно помнить – это то, что некоторые виды рододендрона ядовиты. И сажать его стоит там, где до него не доберутся дети и домашние животные.

Кстати, древние греки считали этот цветок волшебным.

Они были уверены, что если положить веточку рододендрона под подушку – то обязательно приснится вещий сон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ
Как навсегда избавиться от борщевика? Разбирались в репортаже СТВ
Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы
Добавить ярких красок: в Минске начали высаживать летние цветы
«В пакетик со смесью кладут семян больше, и стоит дешевле»: как вырастить петунию и сохранить на зиму
«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем
Разноцветные поляны из первоцветов украсили Румлёвский парк в Гродно
Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно
Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?
«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов
«Романтика в цветах». В Нидерландах официально начался сезон тюльпанов
Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса
Все новости по теме Растения и цветы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru