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Ремонт подъездов в Минске: «Эту работу ещё 10 лет назад в глубинке мы выполняли с населением за свой счёт»

17.04.2018 - 16:40

Новости Беларуси. Что предлагает глава администрации Ленинского района Минска в решении проблем ремонта подъездов, показываем в программе «Большой город».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Сегодня многие возмущаются, что ремонт подъездов нужно выполнять за свой счет. Эту работу еще 10 лет назад в глубинке мы выполняли с населением за свой счет.

И проводили соревнования, кто лучше сделает этот ремонт. И за их деньги.

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