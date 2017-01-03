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Руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников Александр Авдевич в программе «12 чудес в новогоднюю ночь»

03.01.2017 - 18:04

Руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников Александр Авдевич в программе «12 чудес в новогоднюю ночь».

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