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«С 15 до 17 часов можно отдохнуть»: режим дня при подготовке к экзамену

15.05.2018 - 21:45

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Есть ли какая-то цифра, которую может потратить ученик в день на освоение материала при подготовке к экзамену?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Здесь следует индивидуально подойти. Вы, наверное, слышали такие понятия как «жаворонок» и «сова». «Жаворонки» усваивают информацию лучше в первой половине дня, с 9 до 12 – высокий уровень усвоения. «Совы» усваивают лучше с 17 до 19. А вот этот промежуток где-то с 15 до 17 часов можно отдохнуть.

Вообще, я бы рекомендовала режим не нарушать перед экзаменом.

И, как он поднимался в школу, как проходили уроки – точно так же, с 8 часов садимся за уроки, за повторение. Час занимаемся, 10-15 минут, как перемена, отдыхаем. Потом опять: занимаемся – отдыхаем. Вот такая последовательность будет продуктивной.

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