﻿ С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси?

13.05.2018 - 20:01

Новости Беларуси. Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как будет повышаться стоимость бензина на белорусских заправках.

Юлия Огнева, СТВ:
В последнее время, если повышается стоимость бензина, то на очень незначительное количество – на копейку, потом еще через некоторое время на копейку. Стоит ли нам ожидать такого плавного повышения или будет резкий скачок?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Нами задекларирована была политика сдержанного роста цены. Либо, если понижения, то тоже сдержанного. Да, не скрываем, может предприятиям это на экономическом результате замедленно сказывается, но мы помним о наших потребителях.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.

С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Цены на бензин: повышать или нет. Большое интервью председателя концерна «Белнефтехим»
Цены на бензин: повышать или нет. Большое интервью председателя концерна «Белнефтехим»
Игорь Ляшенко: «Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться»
Игорь Ляшенко: «Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться»
Игорь Ляшенко, председатель белорусского государственного концерна по нефти и химии
Цены на топливо в Беларуси больше не привязаны к курсу доллара
Все новости по теме Цены на бензин
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru