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Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»

14.05.2017 - 01:36

Новости Евровидения. Первая победа Португалии на международном конкурсе «Евровидение». 27-летний Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois  («Любви хватит на двоих») покорил и жюри, и зрителей песенного форума. Он спел на родном португальском языке и попал в самое сердце евровизийного слушателя.

В его песне говорится об отношениях, которые закончились только для одного. Во время исполнения Сальвадор неподвижно стоит на маленькой сцене посреди зала. «Живут» только лицо и руки, постоянно двигающиеся в такт музыке. Некоторый минимализм визуальных эффектов и небрежный костюм подчеркивают одиночество и тоску парня, который любит настолько сильно, что как будто бы за двоих.

Больше об исполнителе из Португалии и его песне можно узнать здесь.  

Минимум визуальных эффектов. На сцене только Сальвадор Собрал. Неподвижный номер на сцене «Евровидения» связан и с тем, что каждое движение дается музыканту с большим трудом. Сальвадор серьезно болен. Он срочно нуждается в пересадке сердца.

Смотрите также: Гид по хитам «Евровидения-2017»: на какие песни стоит обратить внимание.

Сальвадор Собрал

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