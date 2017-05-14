Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»

Новости Евровидения. Первая победа Португалии на международном конкурсе «Евровидение». 27-летний Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») покорил и жюри, и зрителей песенного форума. Он спел на родном португальском языке и попал в самое сердце евровизийного слушателя.

В его песне говорится об отношениях, которые закончились только для одного. Во время исполнения Сальвадор неподвижно стоит на маленькой сцене посреди зала. «Живут» только лицо и руки, постоянно двигающиеся в такт музыке. Некоторый минимализм визуальных эффектов и небрежный костюм подчеркивают одиночество и тоску парня, который любит настолько сильно, что как будто бы за двоих.

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Минимум визуальных эффектов. На сцене только Сальвадор Собрал. Неподвижный номер на сцене «Евровидения» связан и с тем, что каждое движение дается музыканту с большим трудом. Сальвадор серьезно болен. Он срочно нуждается в пересадке сердца.