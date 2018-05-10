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Самойлова, Рыбак и фавориты Киркорова. 10 мая пройдёт второй полуфинал «Евровидения»

10.05.2018 - 14:10

10 мая пройдет второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2018».

На сцену выйдут 18 участников, но в финал конкурса пройдут лишь 10 исполнителей.

Сегодня свои композиции исполнят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

В нынешнем полуфинале примет участие победитель конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак, который вернулся, чтобы подарить зрителям свою музыку.

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне

Фото: instagram.com/rybakofficial

Также на сцену поднимется представительница России – Юлия Самойлова – с трогательной композицией, группа DoReDoS из Молдовы, которым песню написал Филипп Киркоров.

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Фото: eurovision.tv

Последним в полуфинале выступит участник из Украины – певец MELOVIN.

Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»

Фото: instagram.com/melovin_official

8 мая состоялся первый полуфинал конкурса. В нем приняли участие 19 исполнителей, из которых лишь десять стали финалистами.

Представитель Беларуси – Alekseev – в финал не вышел.

«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошел (читать далее).

Фото: eurovision.tv

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