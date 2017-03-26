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Сборная Беларуси по футболу в выездном отборочном матче ЧМ-2018 разгромно проиграла Швеции

26.03.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Тренер поменялся – результат остался прежним. Сборная Беларуси по футболу в выездном отборочном матче чемпионата мира против Швеции не преподнесла своим болельщикам никаких приятных сюрпризов. Подопечные Игоря Криушенко были бесплодны в атаке и весьма уязвимы в обороне. Как итог – четыре пропущенных мяча. Ровно половина из них на счету Эмиля Форсберга. В первом случае он реализовал пенальти, а во втором прошил Андрея Горбунова слабым и бесхитростным ударом, который наш вратарь просто обязан был брать. Но, увы, этого не сделал.

Третий гол в белорусские ворота снова стал следствием ошибки Горбунова. Правда, как показал повтор, ошиблись еще и судьи, поскольку мяч линию ворот полностью не пересек. А совсем уж капитально испортить дебют у руля сборной Игорю Криушенко вызвался Айзек Кисетелен. На этот раз винить голкипера не приходится, чего не скажешь о защите.

Таким образом, белорусская команда осталась на предпоследнем месте в группе A и по-прежнему не имеет в своем активе ни одной победы при разнице мячей 2:10, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный матч

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