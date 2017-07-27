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«Сегодня мы – открытая экономика»: Лилия Ананич о необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию предприятий

27.07.2017 - 14:23

Новости Беларуси. Предприятиям «Беллегпрома» не нужно экономить на рекламе. О необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию говорила 27 июля министр информации на встрече с трудовым коллективом одного из ведущих производителей трикотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень популярный в советские времена белорусский бренд удалось сохранить. И хотя производство сейчас оптимизировано, здесь выпускают в год до 120 новых моделей. На предприятии активно изучают тенденции на рынках сбыта. Чтобы быть ближе к покупателю, наладили систему поставок продукции по почте.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
То, что у предприятия сегодня есть желание развивать свой бренд, свою продукцию, двигаться в ногу со временем, мы посмотрели и на примерах моделей.

Сегодня у любого из нас огромный выбор предложений. Эти предложения как белорусские, так и зарубежные, то есть сегодня мы – открытая экономика. Но именно умение в новых экономических условиях сохранить и приумножить – это задача каждого коллектива.

Прекрасный трикотаж, прекрасная продукция, и я уверена, что у предприятий, несмотря на сложности, которые есть, имеется главное – ресурсный кадровый потенциал.

Представители «Беллегпрома» в свою очередь отметили, что частный бизнес стал охотнее покупать белорусскую продукцию. Индивидуальные предприниматели все чаще берут на реализацию сертифицированные товары отечественных брендов.

«Сегодня мы – открытая экономика»: Лилия Ананич о необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию предприятий

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