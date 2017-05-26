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Секрет идеального шашлыка от армянского повара Сергея Мартиросяна

26.05.2017 - 14:30

Природа балует чудесной погодой. А это значит, наступила пора шашлыка, приправленного умиротворением вечера, дружеским общением и душевным теплом. Сегодня вместе с армянским поваром Сергеем Мартиросяном раскроем секрет идеального шашлыка.

Пока угли разогреваются, мы переходим к подготовке мяса. Нарезать его следует кусочками по 50 грамм. Мы используем свинину.

А сейчас подошло время приправ.

И последняя приправа, которую мы добавляем – цитрон. Это армянская трава, в Беларуси она не растёт. Некоторые повара говорят о схожести цитрона с тархуном.

Ещё один секрет идеального шашлыка – добавление подсолнечного масла. На полтора килограмма мяса около 50 мл масла.

Все ингредиенты добавлены, осталось тщательно перемешать шашлык. Делать это следует не столовыми приборами, а руками. Шашлык замаринован, пора нанизывать мясо на шампур.

Следить за тем, как жарится шашлык, надо внимательно. Периодически поворачивать его и поправлять угли. К примеру, свинина готовится примерно 15-20 минут, а баранина в два, а то и в три раза дольше. Распространённая ошибка состоит в желании добавить в шашлык как можно больше разных специй. Конечно, вы можете проявить фантазию, но она должна быть в рамках подходящих тому или иному мясу специй. К примеру, для куриного шашлыка отлично подойдут кориандр, укроп, петрушка, корица, имбирь, тмин. А для баранины розмарин, чабрец и оригано. 

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