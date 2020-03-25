Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича
Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе Новости «24 часа».
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Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годах. Итак, рубрика «Мнение».
Эффективность белорусской системы здравоохранения
Илона Волынец, СТВ:
С распространением коронавируса мы, белорусы, боремся несколько иным способом, чем те же европейские страны. У нас сейчас вспоминают систему Семашко. На ваш взгляд, насколько она эффективна?
Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 гг.:
Например, первичная медико-санитарная помощь. Дальше у нас есть санэпидрежим территории – он поддерживается, он соблюдается. И вот эти сейчас проявления – это, конечно, все подготовлено этой системой. У нас четкая многоуровневая система оказания медицинской помощи, работает скорая помощь, санавиация, охрана материнства и детства. У нас впечатляющие результаты, касающиеся младенческой смертности, материнской смертности.
Проблемы есть. Мы их видим, знаем, и, я уверен, будем решать. У нас сохранена система подготовки кадров всех звеньев, что очень важно в нынешней обстановке.
Мнение мирового сообщества… В 1978 году была Алма-Атинская конференция, где было записано черным по белому, что это одна из лучших систем здравоохранения в мире.
Насколько эффективно закрывать границы сейчас
Илона Волынец:
Тем не менее, наши соседи закрыли свои границы. Закрытие границ, на ваш взгляд, защищает?
Игорь Зеленкевич:
Мое мнение – например, та же Российская Федерация могла бы по крайней мере предварительно посоветоваться. Есть же, с кем советоваться, есть руководство страны. Это раз. Второе. В нашем случае, когда все закрыли границы, я не думаю, что дополнительная мера, такая как закрытие границ, как-то серьезно повлияет на ситуацию.
Почему Италия и Испания стали очагами распространения коронавируса
Илона Волынец:
Очагами инфекции в Европе стали Италия и Испания. Почему именно эти страны?
Игорь Зеленкевич:
Конечно, мы смотрим, мы информированы и переживаем – это нормально. Но почему это стало возможным?
Вот, например, Италия – кажется, передовая страна, правильно? Обладающая современными медицинскими технологиями, и так далее и тому подобное. Но нет ни одной инфекционной больницы. А что, куда-то исчезли вирусы, бактерии?
Они никуда не исчезли, есть инфекционные заболевания. То есть в данном случае и в Италии, и в Испании это проигрыш всей государственной системы – я так это расцениваю.
Китай быстро справился. А благодаря чему? Благодаря, я бы сказал, целенаправленным действиям всех уровней власти, всех специалистов, подключению добровольцев и так далее. То есть мы видим пример, как можно справляться.
Мне кажется, мы должны соблюдать элементарные правила, которые кажутся чем-то, но ничего в них нет сверхъестественного. И в этой простоте их сила.
Можно ли говорить о том, что коронавирус – проблема сезонная
Илона Волынец:
Некоторые предполагают, что коронавирус – это как такая сезонная простуда, как обычный вирус, который активен только в течение 13 недель, а дальше он пойдет на спад. Вы согласитесь с такой точкой зрения?
Игорь Зеленкевич:
Конечно. Нас еще посетят какие-то, будем говорить так, пришельцы, вирусы. Вполне возможно. Поэтому, конечно, здесь есть цикличность процесса, спад. Пригреет солнышко, станет теплее – вирус не будет так живуч в окружающей среде, как это сегодня происходит.
Прогноз возвращения к обычной жизни
Илона Волынец:
Как вы предполагаете, когда мир вернется к привычной жизни? Когда мы вздохнем с облегчением?
Игорь Зеленкевич:
Я думаю, что два месяца нам придется потерпеть. Полтора-два месяца. Это мое мнение.
Очень важно сейчас не допустить дальнейшего распространения пандемии. Чтобы не случилось то, что случилось в Италии и в Испании.
Минздрав: Китай больше не входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
Новости Беларуси. Китай исключен из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем, число таких государств увеличилось. Список пополнили Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия. Все прилетающие из этих стран, а также из Италии, Ирана и Южной Кореи, по приезду в Беларусь будут обязаны находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель.
Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
Всем прибывающим в страну измеряют температуру. Тепловизоры используются как в аэропорту, так и в наземных пунктах пропуска.
Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции?
Минздрав призывает всех, кто вернулся из-за границы, по возможности находиться в самоизоляции 14 дней.