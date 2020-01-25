Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник Беларусь окажется под властью малоактивных фронтальных систем с юго-запада Европы. Во вторник с той же Западной Европы к нам завернёт очередная фронтальная система. А к середине недели править погодой будет южная периферия циклона с центром над Ботническим заливом, рассказали в программе «Плюс-минус».
Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Зима всё никак не вступит в свои права, морозов как не было, так и нет. Среднесуточные температуры воздуха продолжают удерживаться выше климатической нормы, в основном, на 5-8 градусов. А приметой нынешнего января можно назвать зонтики, так как осадки идут, в основном, в виде дождя, лишь изредка с мокрым снегом. Но не стоит расстраиваться, на этом зима не заканчивается, впереди ещё февраль. А до конца января погоду в республике будут формировать атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Осадки будут идти в смешанной фазе: дождь-мокрый снег. В отдельные дни по республике будет усиливаться ветер, порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром возможны слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах от -4 до +3, в дневные часы от -2 до +6.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске
В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других капуста, а третьи и вовсе в лес за грибами ходят. Чем грозит цветение вопреки зиме, рассказали в программе «Плюс-минус».
Игорь Геранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Дело в том, что в нашем климате умеренно континентальном растения приспособлены к определённым периодам года. Лето, весна – это развитие растений. А потом наступает период вынужденного покоя. В какой степени, это зависит от продолжительности тёплых дней.
Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:
Уже осенью в почках заложены цветочки, сформированы. И им нужен только сигнал – тёплая погода. Они раз – выстреливают, раскрываются. И одно из таких растений очень интересное для нас – это морозник кавказский. Чем это растение интересно, это растение субтропиков, которое зимует в наших условиях без укрытия. Зимует он с бутонами.
Что же с ним произошло в этом году – бутоны поднялись в рост, и цветы, благодаря тому, что зима у нас в этом году такая оригинальная, стали распускаться.
Вот этого, конечно, я работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые. Обратите внимание, что не все примулы зацвели, а только одно растение.
Кроме этих весенних, самых ранних, все остальные спокойно переносят эту зиму, спят себе, дремлют, никто не бросается в рост, из чего можно сделать заключение, что всё с ними будет хорошо.