﻿ Сильный ветер в Беларуси не повлиял на ход посевной кампании | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сильный ветер в Беларуси не повлиял на ход посевной кампании

23.04.2018 - 10:21

Новости Беларуси. Ураганный ветер, который несколько дней испытывал на прочность белорусских аграриев, не повлиял на темпы посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, это касается Витебской области, хозяйства которой совсем недавно активно включились в работу. Чтобы не упустить оптимальные сроки, люди и техника на полях работают в две смены.

Этой весной в северном регионе в севооборот добавят еще около 150 тысяч гектаров земли, которая ранее не использовалась. Изменилась и структура посевных площадей: теперь зерна и кормов засеют в соотношении 50 на 50. Например, гороха и клевера посеют в три раза больше.

Сергей Литяго, директор совхоза:
Мы привели в соответствие, как требует регламент, структуру посевных площадей. У нас есть крупный рогатый скот, которому нужны корма, богатые белком. Сеем клевера, сеем зернобобовые. Клевер используется полтора-два года, чтобы земля плодородила лучше.

Быстрее закончить посевную аграриям помогают созданные в области крупные агрохолдинги. Во главе – перерабатывающие предприятия, техника которых и помогает местным хозяйствам.

 Артем Дашкевич, агроном совхоза:
Основная проблема – мелкая контурность полей, так как этим агрегатам неудобно разворачиваться, засевать, да и обрабатывать почву. А так – погода, что нам еще может помешать.

В Витебской области земля еще пока перенасыщена влагой. В низинах нередко буксует техника, встречаются огромные лужи. Поэтому позже хозяйствам придется вновь вернуться в поле, чтобы засеять эти участки.

Полностью завершить посевную в северном регионе планируют к 9 мая.

Сильный ветер в Беларуси не повлиял на ход посевной кампании

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Семена
В Беларуси впервые в истории будут производить свое подсолнечное масло
Проект «Идеальная ферма»
Александру Лукашенко показали идеальную ферму
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Лукашенко поручил Мясниковичу разобраться со строительством дорог и одобрил повышение зарплат
Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область
Лукашенко: Мы должны в альтернативу тем, кто сегодня за бесценок скупает у вас огурцы, купить их для себя
Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гомельскую область
Лукашенко: Надо своих людей приучать к нормальному мясу, а излишки реализовывать в Москву
Когда посевная становится народным делом, а жизнь на селе – поводом для гордости. Рассказывают жители Квасовки Гродненского района
Когда посевная становится народным делом, а жизнь на селе – поводом для гордости. Рассказывают жители Квасовки Гродненского района
В режиме онлайн: в хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения
В режиме онлайн: в хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения
«Ранние зерновые посеять за 12 рабочих дней». Клецкий район одним из первых в Минской области приступил к посевной
«Ранние зерновые посеять за 12 рабочих дней». Клецкий район одним из первых в Минской области приступил к посевной
Все новости по теме Государственная политика в области сельского хозяйства
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru