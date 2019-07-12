Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет
Новости Беларуси. Когда ждать потепления в Беларуси? Как сообщают синоптики, так холодно в середине лета в нашей стране не было уже 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метеонаблюдения показали, что в начале июля погода была на несколько градусов ниже климатической нормы. Рассчитывать на возвращение тепла пока не приходится. В ближайшие дни в стране сохранится прохладная погода. Местами пройдут дожди.
Опять дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 10 июля
Новости Беларуси. 10 июля в Беларуси снова ожидается прохладная и дождливая погода.
Как сообщает Белгидромет, в среду будет преобладать облачная погода. Почти по всей территории страны будут идти кратковременные дожди, в дневное время возможны грозы.
Ночью прогнозируется западный ветер, днём – северо-западный 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +9… +11°C в северо-восточной части Беларуси до +11… +13°C в западных районах республики. Днём потеплеет до +16… +18°C, а в Гомельской области – +18… +20°C.
Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю