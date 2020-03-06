Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные
Новости Беларуси. Холодный атмосферный фронт, который пришел к нам из Польши, сейчас медленно оттесняет теплый воздух за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Поэтому в ближайшие выходные будет прохладно и дождливо. А вот на сегодня, 6 марта, синоптики обещают местами до +11 градусов.
До +15 градусов и сильные магнитные бури ожидаются в Беларуси
Новости Беларуси. Весна продолжает рекордными темпами завоевывать права. 4 марта по Беларуси до +15 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра туман, днем облачно с прояснениями.
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Однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. 4 и 5 марта ожидаются сильные магнитные бури. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца росcийского института, они будут интенсивнее тех, которые зафиксированы на протяжении нескольких последних лет. Медики советуют чаще контролировать давление и отложить не срочные дела.
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