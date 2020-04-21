Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно на 21 апреля
Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси проведены 108 тысяч 545 тестов на COVID-19. В круглосуточном режиме проверку тестов на инфекцию проводят специалисты из 25 лабораторий.
По информации Министерства здравоохранения, на 21 апреля выписаны 577 пациентов, которые вылечились от коронавируса.
Плазму переболевших коронавирусом используют для лечения больных в Беларуси (читать далее).
С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 6723 человека. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась.
Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей
Новости Беларуси. Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка».
Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!
Об экономике Могилевской области губернатор Леонид Заяц докладывал Президенту и в стенах предприятия. По итогам первого квартала регион идет на третьем месте. При этом пока не выполняются три показателя: ВРП, производительность труда и экспорт услуг. Несмотря ни на что, послаблений к Могилевской области никаких, в том числе и в борьбе с набившим оскомину коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда рост пошел у нас пневмоний, когда пошел рост – это естественно – «ковидовцев» этих, тогда я губернаторов подключил. Каждое утро должен быть штаб у тебя. Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я тут не в упрек говорю, но окружили же. Средства массовой информации, все люди… Сидишь перед экраном, плакать хочется – как они берегут этих врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они это и делают.
Спрос должен быть со всех, нельзя расслабляться. Закончится все это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей. Врачи должны только лечить. Я пятый раз это повторяю. А губернатор и вся система власти, и вертикаль власти – мы им должны сейчас помочь.
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