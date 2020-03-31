Ситуация в экономике, подготовка к президентским выборам и тема коронавируса. Что обсудили Александр Лукашенко и Наталья Кочанова
Новости Беларуси. Белорусские предприятия должны работать, а выборы состоятся в установленные сроки. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ситуацию в мировой экономике значительно повлиял коронавирус. Но единственный способ минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказалась вся планета, – продолжать работать. Тем более, что в нашей стране не та ситуация, чтобы закрывать предприятия.
В настоящее время в парламенте рассматривают предложения правительства по социально-экономическому развитию на ближайшие пять лет. Занятость, цены и зарплаты остаются в приоритетах, наряду с равномерным развитием регионов.
Говорили и о политике. 2020-й в Беларуси – год президентских выборов. И на данный момент, по мнению главы государства, поводов переносить избирательную кампанию нет. В ближайшее время возможные даты обсудят в Центризбиркоме.
Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»
В целом, врачи успешно справляются со своими задачами – лечением и борьбой с распространением вирусных заболеваний. Система здравоохранения на особом контроле главы государства. Однако не все зависит от медиков.
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Александр Лукашенко призывает проявить заботу и внимание к пожилым людям на фоне распространения коронавирусной инфекции. Известно, что ослабленный иммунитет и хронические заболевания вызывают серьезные осложнения.
К слову, в Германии пациентов, которые скончались в результате обострения сопутствующих болезней, не считают жертвами коронавируса. Смерть от COVID-19 фиксируют лишь тогда, когда она была вызвана непосредственно вирусом.
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Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты
Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные актуальны на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если вы не успели сообщить о своем желании вернуться домой, рекомендуется отправить информацию о себе в ближайшие посольства Беларуси.
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Дипломаты обращают внимание: российская авиакомпания «Аэрофлот» для эвакуации граждан организует регулярные чартерные рейсы в Москву из Мале. Кроме того, 1 апреля будет еще и специальный рейс из Дели. А 3 числа можно вернуться домой по маршруту Коломбо – Доха – Хельсинки – Минск.
Также можно вернуться рейсами авиакомпаний «Эйр Чайна» и «Аэрофлот» по маршруту Шанхай – Москва. Белорусы могут воспользоваться этим, если на руках есть билет по маршруту Москва – Минск либо квиток «Белавиа».