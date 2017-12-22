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Снизили себестоимость производства электроэнергии на 26 %: как изменилась белорусская энергосистема за 5 лет

22.12.2017 - 12:07

Новости Беларуси. В самый короткий световой день в году, 22 декабря, энергетики отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отрасли трудятся около 60 тысяч человек. Энергетическая система Беларуси динамично развивается.

В 2017 году в эксплуатацию были введены Полоцкая и Витебская ГЭС, завершилась реконструкция Гомельской ТЭЦ-1, а также строительство одного из ключевых объектов по выдаче мощности Белорусской АЭС – подстанции «Поставы».

Виктор Каранкевич, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
За последнюю пятилетку белорусской энергосистемой была проведена модернизация основных производственных фондов. Это позволило снизить потребление топливно-энергетических ресурсов – порядка 2 миллионов тонн, значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, снизить себестоимость производства электрической энергии порядка на 26 %. При этом топливно-энергетические затраты снижены в полтора раза.

В 2018 году в центре внимания энергетиков будут проекты модернизации на Лукомльской и Березовской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. Это позволит сделать энергосистему Беларуси еще более надежной после ввода Белорусской атомной электростанции.

Снизили себестоимость производства электроэнергии на 26 %: как изменилась белорусская энергосистема за 5 лет

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