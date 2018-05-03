﻿ «Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

«Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки

03.05.2018 - 15:40

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Скажите, а цветные очки: вот появились розовые, голубые, всякие разные… Цвета влияют на зрение?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Оптимальным считается, если вы, надев солнцезащитные очки, не чувствуете разницы в цветопередаче. Сняли очки – надели назад, и ничего не почувствовали по цветопередаче. Это очень субъективно, но одна из существенных характеристик, которая говорит о том, что – да, оптика в этих очках хорошая.

Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Врач о солнцезащитных очках: «Для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Информация есть на дужке»
Офтальмолог о коррекции зрения: «Во всех центрах Беларуси делается по очень высоким стандартам»
«Это – отдельная печаль, честно говоря»: врач о каплях, убирающих красноту глаз
Офтальмолог: «Существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается»
Здоровые советы. Гельминтозы у детей: симптомы и лечение
Здоровые советы. Симптомы гипо- и авитаминоза
Стоит ли прививаться от гриппа сейчас?
«Ситуация по инфекционной заболеваемости в Минске контролируемая и стабильная»
Все новости по теме Консультация врача
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru