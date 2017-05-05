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Солдатская каша и выставка техники у Академии управления при Президенте: студенты вуза дарят праздник всем прохожим

05.05.2017 - 13:23

Новости Беларуси. На площадке около Академии при Президенте Беларуси в эти минуты слышны песни военных лет, здесь же предлагают отведать солдатской каши на полевой кухне. Студенты вуза дарят праздничное настроение случайным прохожим. Каждый может посмотреть выставку военной техники. А совсем юные посетители с удовольствием участвуют в акции «По волнам Памяти» – запускают бумажные кораблики с добрыми пожеланиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Это великий праздник, еще раз повторяю, если не было бы этого праздника, не было бы независимой Беларуси. Ребята сами это все делают, мы, преподаватели, руководство, даже не вмешиваемся в эти процессы. Это происходит как само собой разумеется.

Илья Земченок, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Прабабушка, которую я еще застал, в 18 лет служила на фронте медсестрой. И она рассказывала тоже об этом. Но она еще была молодой и не застала, наверное, все тяготы войны, потому что в конце попала на фронт. Я горжусь подвигом, вспоминаю и рассказы бабушки в этот момент, мне придает сил эта форма.

Солдатская каша и выставка техники у Академии управления при Президенте: студенты вуза дарят праздник всем прохожим

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