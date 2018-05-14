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«Сосед завёл пчел. Они летят на мой участок и кусают меня»: правила установки ульев на даче

14.05.2018 - 16:24

Новости Беларуси. Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает порядка 30 обращений со всех уголков и углов нашей страны. Суть жалоб и вопросов разнообразна и обширна от плесени в квартире до космических пришельцев. Сегодня мы озвучим в программе «Добро пожаловаться» ряд вопросов юридического характера.

Игнат Василевский, Солигорский район:
Мой сосед на даче недавно завел пчел. Несколько ульев. Поставил их в одном метре от нашего совместного забора. Его пчелы летят на мой участок и кусают меня и моих родных. Есть ли какие-то правила размещения ульев на дачных участках?

Дарина Гулюта, юрист:
Уважаемый Игнат, в соответствии с законодательством на приусадебных участках можно содержать не более пяти ульев.

Ульи должны быть установлены не ближе 10 метров до границы смежного участка.

Указанное расстояние может быть уменьшено, если на пути лета пчел есть препятствие высотой не менее 2 метров.

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