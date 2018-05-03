Состав хоккейного «Динамо» пополнился тремя новичками

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» пополнило свой ростер сразу тремя новичками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это молодой российский форвард Артем Артемов, а также белорусы Олег Евенко и Максим Парфеевец.

Артемов последние сезоны провел в рядах «Сибири», правда, на лед выходил редко. Евенко, выступающий на позиции защитника, с 2009 года играл за океаном – в том числе в клубах второй по силе североамериканской лиги АХЛ. Также он регулярно привлекался в национальную сборную.

Максим Парфеевец известен любителям хоккея прежде всего по матчам за «Юность», хотя в «джерси» «зубров» он уже облачался. В минувшем сезоне Парфеевец имел с динамовцами просмотровый контракт, также принял участие в двух выездных поединках КХЛ.