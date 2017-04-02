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Сотни деревьев от частников Международного космического конгресса. Аллея космонавтов появится в Минске

02.04.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Аллея космонавтов появится в Минске. Сотни деревьев посадят участники Международного космического конгресса. Форум пройдет осенью в 2018 году в Минске. Белорусская столица соберет около 200 покорителей космоса из 34 стран.

На проведение конгресса кроме Беларуси претендовали также Италия, Украина, Литва и Финляндия. Форум такого уровня сможет принести нашей стране дивиденды в виде соглашений с международными агентствами-лидерами в освоении космического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Белоцерковский, заведующий отделом интеллектуальных информационных систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Я думаю, что ряд соглашений, каких-то меморандумов с европейскими агентствами Польши, Франции, нам вполне можно достигнуть. Нужно показать, кто мы такие. Нужно что-то предложить. Если у нас проводится такое мероприятие на столь высоком уровне, то нам будет просто выйти на уровень европейских космических агентств.

Космический конгресс в Минске станет 31 по счету. Ежегодно в разных странах он собирает известных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

Аллея космонавтов появится в Минске

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