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Совет Республики дал согласие на назначение председателем ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной

21.12.2016 - 19:51

Новости Беларуси. В Совете Республики 21 декабря дали согласие на назначение председателем Центризбиркома Лидии Ермошиной. Кроме того, тайным голосованием были избраны еще шесть членов ЦИК. Им предстоит в том числе участвовать в разработке возможных новаций в избирательном законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, эту тему поднимали накануне в Центризбиркоме в ходе визита делегации ОБСЕ. Официальным поводом приезда представителей международной миссии стал окончательный отчет об итогах сентябрьских парламентских выборов. Об этом говорили зампред Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед и Лидия Ермошина, которая 21 декабря сообщила подробности разговора.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Руководство миссии интересовала прежде всего реакция властей на те рекомендации, которые были выработаны данным отчетом по совершенствованию избирательного законодательства. Разумеется, все эти рекомендации уже самым серьезным образом изучаются. К концу января, в начале февраля мы подготовим доклад о возможных изменениях по совершенствованию избирательного законодательства и представим главе государства.

Совет Республики дал согласие на назначение председателем ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной

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