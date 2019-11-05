Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества
Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.
На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов. Сотрудничество интенсивно развивается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны заявили о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. В частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.
Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. Обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания.
Импульс развития. Новые экономические стратегии Беларуси и ОАЭ
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В программе были встречи с руководством этой страны и деловыми кругами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ
Какие экономические результаты можно констатировать прямо сейчас? В 2017 году страны наторговали более чем на 90 миллионов долларов, в 2018-м – почти на 75 миллионов. За семь месяцев 2019 года товарооборот превысил 55 миллионов, что на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Растут и прямые иностранные инвестиции – в январе-июле Объединенные Арабские Эмираты вложили в белорусскую экономику более 25 миллионов долларов.
Юлия Огнева, СТВ:
Очевидно: это далеко не те объемы, на которые рассчитывают обе стороны. Серьезный импульс развитию сотрудничества придают визиты на самом высоком уровне. Помните, в сентябре в Минске был наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. И вот Александр Лукашенко отправился в ОАЭ. Не нужно быть бизнес-аналитиком, чтобы сказать однозначно: результаты не заставят себя ждать.
Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»
Одной из сфер, в которых страны планируют взаимодействовать особенно активно, называется аграрный сектор. Анонсированы крупные контракты.