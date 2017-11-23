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Современных методы криминалистической диагностики обсуждают на Международном симпозиуме по геномике в Минске

23.11.2017 - 11:14

Новости Беларуси. Отпечаток пальца как источник информации для определения национальности, роста, веса, возраста, цвета глаз и даже места рождения преступника. Современные возможности исследования генов человека обсуждают в эти дни на Международном симпозиуме по геномике в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие приурочено к Году науки в Беларуси. Организовал встречу Институт генетики и цитологии Национальной академии наук. Ведущие ученые приехали в Минск из разных уголков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Великобритании. Они обсуждают новейшие открытия в геномике.

Александр Кудрявцев, директор Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской академии наук:
С Беларусью уже давние творческие связи. В частности программа Союзного государства по ДНК-идентификации. Она выиграна моим институтом и Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси. Это большая амбициозная программа, которая будет продолжаться пять лет. Направлена на создание мощных современных методов криминалистической диагностики.

Ранее при помощи криминологической экспертизы можно было только сравнить образцы ДНК с места преступления с образцами подозреваемого. Благодаря белорусско-российской программе по геномике, исследователи получили широкие возможности для своей работы.

Современных методы криминалистической диагностики обсуждают на Международном симпозиуме по геномике в Минске

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