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Создатели «Телепузиков» анонсировали продолжение с мини-пузиками

31.07.2017 - 13:32

Авторы шоу канала ВВС «Телепузики» представили публике в Twitter новых персонажей, которые появятся в продолжение шоу. Восемь разноцветных существ с антенками на голове живут в той же долине, что и обитатели оригинального сериала. Зовут минипузиков Дада, Баа, Пинг, Руру, Мими, Амби-Памби, Нин и Даггл Ди.

«Восемь мини-пузиков — восхитительные, более мелкие версии телепузиков. Они были представлены в первой серии новых эпизодов еще в 2015 году, чтобы показать молодую перспективу шоу и укрепить чувство заботы. Телепузики играют роль старших братьев мини-пузиков  и помогают следить за ними под руководством Голосовых труб», − рассказывают авторы сериала.

Фото: TeletubbiesHQ

Новость вызвала бурную реакцию у пользователей интернета, которые полагают, что новые герои являются детьми Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По. Люди в социальных сетях задаются вопросом, как телепузикам вообще удалось обзавестись потомством – ведь все герои позиционировались как мальчики.

Напомним, что кукольное шоу для детей «Телепузики» впервые появилось на экранах в 1997 году. Права на его показ купили в 120 стран мира. Сериал был закрыт в 2001 году, а в 2015 его возобновили.

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