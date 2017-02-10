новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Спустя три года английский язык вернулся в метрополитен Минска

10.02.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Английский язык вернулся в столичный метрополитен. В последний раз минское метро «говорило» на английском во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тогда в столицу приехали тысячи иностранных болельщиков.

В эти дни Минск тоже готовится принять большое число зарубежных гостей. Уже с 12 февраля в Беларуси начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран.

Пока английский звучит только на «Автозаводской» линии минского метро. Но в скором времени его услышат и пассажиры «Московской» ветки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минское метро

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

К апрелю 2017 с помощью скважин понизят уровень грунтовых вод на Немиге
К апрелю 2017 с помощью скважин понизят уровень грунтовых вод на Немиге
На станции третьей ветки минского метро «Ковальская слобода» вскоре будут проведены отделочные работы
На станции третьей ветки минского метро «Ковальская слобода» вскоре будут проведены отделочные работы
Чешская компания активно претендует на заключение контракта по строительству метро в Минске
Чешская компания активно претендует на заключение контракта по строительству метро в Минске
На станции метро «Площадь Якуба Коласа» на рельсы упала 51-летняя минчанка и погибла
На станции метро «Площадь Якуба Коласа» на рельсы упала 51-летняя минчанка и погибла
Матильда и Алеся: кто роет землю для минского метро
Матильда и Алеся: кто роет землю для минского метро
На станции метро «Немига» утром 22 ноября будет пахнуть краской
На станции метро «Немига» утром 22 ноября будет пахнуть краской
Минское метро
На станции метро «Октябрьская» 21 ноября из-за плохого самочувствия человек упал на рельсы
Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект», заслуженный строитель Республики Беларусь, лауреат Премии Совета Министров СССР
Директор ОАО «Минскметропроект» Валерий Чеканов – о прошлом, настоящем и будущем минского метро
Все новости по теме Минское метро
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru