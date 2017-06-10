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Средневековые бои, художественный вернисаж, мастер-классы: как Новополоцк отмечает день рождения?

10.06.2017 - 19:33

Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Новополоцк – отмечает день рождение.

С самого утра на левом берегу Западной Двины развернулся детский городок и город мастеров.

На каждом шагу – развлечения на все вкусы и времена: средневековые бои, художественный вернисаж, мастер-классы и спортивные соревнования. Кульминацией стало традиционное шествие предприятий города.

Анастасия Бут, СТВ:
На левый берег Двины 59 лет назад высадился десант всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки. Изначально здесь планировали построить только нефтеперерабатывающий завод. А в итоге, рядом с ним вырос и город. Символично, что главная улица Новополоцка называется Молодежной.

Она сегодня и стала центром притяжения жителей и гостей одного из самых молодых городов Беларуси. По традиции, старт празднику – шествие коллективов.

Он с Березино, она из Шарковщины. Познакомились в Новополоцке. Здесь вся их жизнь: родились две дочери. Среди тех, кто сегодня поздравляет любимый Новополоцк с днем рождения – супруги Титовец.

Дмитрий Титовец, житель Новополоцка:
Самый лучший город, чтобы развиваться, образовать семью, растить детей и продолжать свое поколение

Новополоцк сегодня – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Беларуси и десятки предприятий, известных во всем мире.

Кузница кадров и центр подготовки будущих олимпийцев.

Это 110 тысяч жителей, средний возраст которых 38 лет.

Екатерина Дорина, студент:
Наш город создает прекрасные возможности для развития молодежи, для дальнейшего обучения, совершенствования себя

София Шестакевич, житель Новополоцка:
У нас очень красивый молодой город, в котором мы родились, родились наши дети. Хотим здесь жить, чтобы город наш процветал, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы все было хорошо. С днем рождения, родной город  Новополоцк

Новополоцк поддерживает торгово-экономические отношения с полусотней государств ближнего и дальнего зарубежья. А крепкая дружба

связывает его с десятками городов-побратимов из России, Польши, Литвы, Латвии, Украины, Франции, Сербии и Китая.

И все сегодня поздравляют город с Днем рождения.

Валерий Кузьмин, председатель совета депутатов городского округа Электросталь:
Новополоцк для нас, для Электростали, это брат. Это брат духовный, это брат, который очень похож на нас. Та сила, духовность,  дает крылья.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Завод «Нафтан» занимают 2,3 классификацию по снгшным заводам. Вместе с Мозырьским МПЗ 30 процентов валюты зарабатывают два этих завода. Город и завод они неотделимы друг от друга. Хорошо на заводе, хорошо и в городе.

А свой 60-летний юбилей в будущем году Новополоцк  встретит уже в статусе культурной столицы Беларуси.

Средневековые бои, художественный вернисаж, мастер-классы: как Новополоцк отмечает день рождения?

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