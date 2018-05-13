﻿ Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет

13.05.2018 - 23:10

Новости Беларуси. Борьба с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками – этот вопрос в Беларуси всегда был на особом контроле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

Мы очень хорошо осознаем, что это за зло и как просто из-за этой заразы в один миг, даже не заметив толком, потерять родных и близких. Именно поэтому за сбыт и распространение наркотиков в нашей стране наказывают строго, и послаблений не предвидится. Таково решение Президента, которое он озвучил на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Нельзя обойти тему матерей, чьи дети осуждены по статье 328. Нет сомнений, что материнское сердце болит и не верит в то, что ребенок, которого холили и лелеяли, для которого сделали, казалось бы, все возможное, нарушил закон.

Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»

Но факт остается фактом: Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. А вот судьи на то и судьи, чтобы уметь отделить зерна от плевел во всех случаях. Максим Слиж лично убедился в объективности и справедливости вынесенных приговоров. Подробности в видеоматериале.

Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Фото. Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Фото. Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Фото. Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
Фото. Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
На минском вокзале задержана крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
Кокаина на 180 миллионов долларов конфисковала береговая охрана США с февраля
Кокаина на 180 миллионов долларов конфисковала береговая охрана США с февраля
В Минске задержали 51-летнего мужчину, который выращивал марихуану возле частного дома
В Минске задержали 51-летнего мужчину, который выращивал марихуану возле частного дома
Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»
Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»
Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет
Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет
Фото: ГКСЭ Республики Беларусь
Белорус заказал на украинском сайте чай. По почте пришли наркотики
Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы
Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы
120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри
120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри
Все новости по теме Наркотики
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru