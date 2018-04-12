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Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого

12.04.2018 - 23:52

Любовь космонавта к высоте и авиации мы ощутили на себе. Петля Нестерова, «бочки», «штопоры» и боевые развороты – Новицкий лихо выписывает в небе фигуры высшего пилотажа.

Запланированная воздушная экскурсия стала настоящим экзаменом для нашей съёмочной группы.

Чего не скажешь о Новицком.

Краткосрочные перегрузки в 7,5 единиц ему, кажется, доставляют даже определённое удовольствие. Наш полёт проходил ещё в конце марта. Виды родной земли, пусть не с космической, но, всё же, высоты, очевидно, вдохновили лётчика.

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!..
Вось як цяпер, перада мною
Ўстае куточак той прыгожа,
Крынічкі вузенькая ложа
І елка ў пары з хваіною,
Абняўшысь цесна над вадою,
Як маладыя ў час кахання,
У апошні вечар расставання.

«Космос родной земли». Специальный репортаж

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