Съёмочная группа СТВ испытала фигуры высшего пилотажа в исполнении Олега Новицкого

Любовь космонавта к высоте и авиации мы ощутили на себе. Петля Нестерова, «бочки», «штопоры» и боевые развороты – Новицкий лихо выписывает в небе фигуры высшего пилотажа.

Запланированная воздушная экскурсия стала настоящим экзаменом для нашей съёмочной группы.

Чего не скажешь о Новицком.

Краткосрочные перегрузки в 7,5 единиц ему, кажется, доставляют даже определённое удовольствие. Наш полёт проходил ещё в конце марта. Виды родной земли, пусть не с космической, но, всё же, высоты, очевидно, вдохновили лётчика.

Олег Новицкий, лётчик-космонавт:

Мой родны кут, як ты мне мілы!..

Забыць цябе не маю сілы!..

Вось як цяпер, перада мною

Ўстае куточак той прыгожа,

Крынічкі вузенькая ложа

І елка ў пары з хваіною,

Абняўшысь цесна над вадою,

Як маладыя ў час кахання,

У апошні вечар расставання.